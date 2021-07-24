منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا بـ280 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 280 إصابة جديدة، من إجمالي 1256 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 244 حالة، و المنطقة الشرقية 170 حالة، وعسير 150 حالة، وجازان 107 حالات، والقصيم 83 حالة، والمدينة المنورة 59 حالة، وحائل 47 حالة، ونجران 41 حالة، والحدود الشمالية 25 حالة، وتبوك 23 حالة، والباحة 21 حالة، والجوف 6 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1155 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد أعلنت اليوم السبت وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وذكرت في وقت سابق أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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