«هيئة الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم إقرارات القيمة المضافة وتذكر بالعقوبة

الرياض - محمد عبدالله - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت، إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يونيو 2021م، وعن فترة الربع الثاني لعام 2021م، وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي هو توقيع غرامة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد عن 25 بالمائة من قيمة الضريبة.

وأضافت أن عقوبة عدم تسديد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، هو توقيع غرامة تعادل 5 بالمائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

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