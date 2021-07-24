الصحة: 1256 إصابة بكورونا وتعافي 1155 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 516949 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 1155 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 497965 حالة.

وأشارت إلى أنّه تمّ تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8155 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة الى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

يذكر أنَّ الوزارة بدأت مؤخرًا في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع المناطق، كما اعتمدت هيئة الغذاء والدواء استخدام لقاح (موديرنا) بالمملكة.

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