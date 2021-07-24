بالفيديو.. طائرة تنقل منصور الشراري إلى الرياض للعلاج من السمنة المفرطة

الرياض - محمد عبدالله - بعد معاناة دامت طويلًا مع السمنة المفرطة، يتم اليوم السبت نقل المواطن «منصور الشراري» بواسطة طائرة مخصصة، من القريات بمنطقة الجوف إلى مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، تمهيدًا لخضوعه لبرنامج علاجي.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها نقلًا عن مراسلها في القريات، أن وزن منصور تعدى الـ400 كيلو جرام، وأنه يستعد لانتقاله إلى الرياض بواسطة طائرة وفرتها الحكومة لهذه المهمة.

وأضاف مراسل «الإخبارية» أنَّ منصور عانى كثيرًا من عدم الحركة الطبيعية وعدم الخروج من المنزل وقلة النوم، وأنه سعيد لبدء أولى خطوات العلاج.

وكانت القناة أوضحت في وقت سابق، أنَّ أزمة منصور الشراري، البالغ من العمر 40 عامًا، قد بدأت منذ 5 أعوام.

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