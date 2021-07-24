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السفير السعودي بإندونيسيا: عودة 200 مواطن يومي 26 يوليو و1 أغسطس

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الرياض - محمد عبدالله - قال سفير لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، إن 200 مواطن سيعودون للمملكة يومي 26 يوليو الجاري و1 أغسطس القادم، وإن هناك حالتين حرجتين مصابتين بكورونا المتحور.

وأضاف السفير السعودي لبرنامج «120» المذاع على «الإخبارية» أن السفارة رصدت إصابة 10 مواطنين بفيروس من بينهم حالتين حرجتين مصابتين بالفيروس المتحور.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تواصلت مع الجهات المسؤولة وسيكون هناك طائرة إخلاء طبي لنقل المواطنين الاثنين المصابين بكورونا غدًا أو بعد غد، وأن هناك اتصالًا يوميًّا مع المستشفيات لمتابعة حالة المواطنين المصابين بكورونا.

وأوضح السفير السعودي في جاكرتا أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي وليس المؤسسي على العائدين من إندونيسيا.        

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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