بحث سعودي: كورونا ميرس أقل انتشارًا وأكثر فتكًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف بحث علمي سعودي، أجري بمدينة الملك فهد الطبية بإشراف الدكتور وليد الجبر، أنَّ فيروس كورونا (ميرس) أقل انتشارًا بكثير من كورونا (كوفيد) لكنّه أشد فتكًا بمراحل.

وقال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري –عبر تويتر- إنَّ تحليلًا هو الأوسع من نوعه لفيروس كورونا والميكروبيوم، في المرضى الذين يعانون من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس (MERS) كشف أن كورونا ميرس أقل انتشارًا بكثير من كورونا كوفيد لكنه أشد فتكًا بمراحل.

وأشار الدكتور عسيري إلى أن النتائج السابقة نشرها فريق بحثي بقيادة د وليد الجبر، من مدينة الملك فهد الطبية.

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