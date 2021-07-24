«الخدمات الصحية بالجبيل»: إصلاح الخلل التقني في تطبيق «صحتي»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، اليوم السبت، إصلاح الخلل في منصة (صحتي) الخاص بمواعيد حجز لقاح كورونا، وأنه يمكن الآن الحجز عبر المنصة للأسابيع القادمة.

وذكر البرنامج -عبر تويتر-: «أعزاءنا المستفيدين، نفيدكم بأنه تم إصلاح الخلل في منصة (صحتي)، ويمكنكم الآن الحجز عبر المنصة للأسابيع القادمة، علماً بأن الدخول لمركز اللقاحات فقط للمستفيدين الذين لديهم مواعيد مسبقة».

وتابع «كما نذكر بأن من له حجز مسبق خلال أيام العيد، تمت جدولته لأخذ اللقاح غداً الأحد بمشيئة الله».

كان برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل قد وجه في وقت سابق تنويهًا هامًا، بحدوث خطأ تقني في منصة (صحتي) تمثل في منح مواعيد لتطعيم كورونا خلال إجازة عيد الاضحى، مشيرًا إلى أن كل مستفيد تم حجز موعد له خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولته إلى يوم الأحد القادم.

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