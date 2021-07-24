الهلال الأحمر: 4 نصائح لتخفيف أعراض إجهاد ما بعد الحج

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أربع نصائح لضيوف الرحمن للتخفيف من أعراض الإجهاد عقب الحج، ومنها الراحة وشرب السوائل بكمية كافية.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه للتخفيف من أعراض الإجهاد بعد الحج يجب الالتزام بالتالي: أخذ قسط كاف من الراحة، وشرب السوائل بشكل جيد، وتناول المسكنات عند الحاجة، ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أشاد بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ ودورهم البارز في الارتقاء بالخدمات الإسعافيه لضيوف الرحمن.

وأشار السديس إلى دور منسوبي الهلال الأحمر وإسهامهم المباشر في نجاح موسم حج هذا العام، لا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، مثنياً على مشاركتهم الإسعافية وإسهامهم الفاعل مع القطاعات الحكومية الأخرى في تطبيق جميع الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

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