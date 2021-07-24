وأضاف خلال لقاء أجرته قناة الإخبارية أن عدد إصابات كورونا الأخرى بين المواطنين بلغت 8 حالات وهي متوسطة وخفيفة.
وأكد أنه تمت الموافقة على إرسال طائرة إخلاء طبي إلى إندونيسيا وذلك لنقل المواطنين إلى أرض دوت الخليج، مبينا أنه تم عمل كل الترتيبات الخاصة بعودة هؤلاء، مضيفا أنه سيطبق بخصوص العائدين الحجر المنزلي لدى عودتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء عودة 200 مواطنا ومواطنة من إندونيسيا الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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