بدء عودة 200 مواطنا ومواطنة من إندونيسيا الاثنين المقبل

أكد السفير السعودي لدى إندونيسيا عودة 200 مواطنا ومواطنة إلى المملكة يومي 26 يوليو و 1 أغسطس، مبينا أن هناك حالتين حرجتين مصابتين بكورونا المتحور.

وأضاف خلال لقاء أجرته قناة الإخبارية أن عدد إصابات كورونا الأخرى بين المواطنين بلغت 8 حالات وهي متوسطة وخفيفة.

وأكد أنه تمت الموافقة على إرسال طائرة إخلاء طبي إلى إندونيسيا وذلك لنقل المواطنين إلى أرض دوت الخليج، مبينا أنه تم عمل كل الترتيبات الخاصة بعودة هؤلاء، مضيفا أنه سيطبق بخصوص العائدين الحجر المنزلي لدى عودتهم.