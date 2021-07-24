، "إغاثي الملك سلمان" يمدد عقد "مسام" في اليمن لمدة سنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإزالة الألغام التي زرعتها المليشيات بجميع أشكالها وصورها

مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية لمدة سنة؛ وذلك بمبلغ 125 مليونًا و981 ألف ريال سعودي، بما يعادل 33 مليونًا و595 ألف دولار أمريكي.

وينفّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فِرَق يمنية تم تدريبها لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها المليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية؛ بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام، من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساسًا من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن؛ نظرًا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت المليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة، وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة؛ موضحًا أن المشروع تمكن حتى اليوم من انتزاع 263.428 من ألغام وقذائف متنوعة.

وشكر "الربيعة" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في عدد من دول العالم، وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص.