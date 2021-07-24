، الصحة: مواعيد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا متوفرة للفئة العمرية من 12-18 عامًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الصحة توفُّر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من "12-18" عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "1256" حالة مؤكدة، وتعافي "1155" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10829" حالة؛ منها "1385" حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "516949" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "497965" حالة.
وفيما يخصّ الوفيات فقد تم تسجيل عدد "14" حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8155" حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".
الصحة: مواعيد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا متوفرة للفئة العمرية من 12-18 عامًاعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-07-24
أكدت الصحة توفُّر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من "12-18" عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "1256" حالة مؤكدة، وتعافي "1155" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10829" حالة؛ منها "1385" حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "516949" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "497965" حالة.
وفيما يخصّ الوفيات فقد تم تسجيل عدد "14" حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8155" حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
03:47 PM
أكدت الصحة توفُّر المواعيد حاليًّا للفئة العمرية من "12-18" عامًا في كافة مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك تواصلًا لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل "1256" حالة مؤكدة، وتعافي "1155" حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة "10829" حالة؛ منها "1385" حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ "516949" حالة، وبلغ عدد حالات التعافي "497965" حالة.
وفيما يخصّ الوفيات فقد تم تسجيل عدد "14" حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة "8155" حالة "يرحمهم الله جميعًا".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".
، الصحة: مواعيد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا متوفرة للفئة العمرية من 12-18 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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