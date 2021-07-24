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من المنتظر أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اعتبارًا من بعد غد الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.
وفي التفاصيل -بحسب "طقس العرب"- يُتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مباشر على العاصمة الرياض، اعتبارًا من الاثنين؛ حيث يُتوقع أن تكون العظمى يوم الاثنين حول الـ47 درجة مئوية أو أقل بقليل.
وتتأثر الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية من المملكة مثل الأحساء، بارتفاع الحرارة، بحيث تتجاوز حاجز الـ47 درجة مئوية في بعض المناطق.
طقس لاهب.. حرارة الرياض تقارب الـ47 مئوية الأيام القادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-24
من المنتظر أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اعتبارًا من بعد غد الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.
وفي التفاصيل -بحسب "طقس العرب"- يُتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مباشر على العاصمة الرياض، اعتبارًا من الاثنين؛ حيث يُتوقع أن تكون العظمى يوم الاثنين حول الـ47 درجة مئوية أو أقل بقليل.
وتتأثر الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية من المملكة مثل الأحساء، بارتفاع الحرارة، بحيث تتجاوز حاجز الـ47 درجة مئوية في بعض المناطق.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
03:33 PM
متأثرة بكتلة هوائية جافة على الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة
من المنتظر أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اعتبارًا من بعد غد الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.
وفي التفاصيل -بحسب "طقس العرب"- يُتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مباشر على العاصمة الرياض، اعتبارًا من الاثنين؛ حيث يُتوقع أن تكون العظمى يوم الاثنين حول الـ47 درجة مئوية أو أقل بقليل.
وتتأثر الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية من المملكة مثل الأحساء، بارتفاع الحرارة، بحيث تتجاوز حاجز الـ47 درجة مئوية في بعض المناطق.
، طقس لاهب.. حرارة الرياض تقارب الـ47 مئوية الأيام القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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