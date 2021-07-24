شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المملكة يحصدون 14 جائزة في 3 أولمبيادات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عايد طلاب المملكة الوطن بـ 14 جائزة عالمية في إنجاز وطني وعالمي جديد، فازوا بها في الأولمبياد الدولي للرياضيات والأولمبياد الدولي للأحياء والأولمبياد الدولي للفيزياء 2021 التي أقيمت عن بُعد هذا الأسبوع، حيث أدى أبناء الوطن الاختبارات في هذه المنافسات تزامناً مع يوم عرفة يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى المبارك في إنجاز يفاخر به الوطن دول العالم.

وبهذه الإنجازات العالمية ارتفع رصيد المملكة وطلاب موهبة من الجوائز في المسابقات الدولية إلى 449 جائزة من بينها 49 (36 ميدالية و13 شهادة تقدير) العام الجاري 2021.

وحققت المملكة إنجازاً رائداً في الأولمبياد الدولي للرياضيات 2021، وتقدمت 21 مركزاً في الترتيب العام بعد أن احتلت المركز 38 من بين 107 دول، مقارنة بالمركز 59 من بين 105 دول في مسابقة العام الماضي، وحصدت 6 جوائز بزيادة بلغت 200 في المئة، مقارنة بميداليتين برونزيتين في مسابقة 2020 متقدمة على دول عريقة في المسابقة.

وحصد المنتخب السعودي للرياضيات ميدالية فضية و3 برونزيات وشهادتي تقدير في النسخة 62 من الأولمبياد الدولي للرياضيات 2021، التي تمت عن بعد في الفترة من 18 إلى 24 يوليو الجاري، في المشاركة الـ17 على التوالي للمنتخب السعودي من بين 619 طالباً يمثلون 107 دول، لترفع المملكة رصيدها في هذه المسابقة إلى 58 جائزة من بينها 8 فضيات و34 برونزية و16 شهادة تقدير.

وحقق الطالب مروان خياط من تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وهو من الطلبة الذين خضعوا لبرامج موهبة على مدار 8 سنوات، تلقى خلالها 7 آلاف ساعة تدريبية، والطالب حمزة الشيخي من تعليم مكة المكرمة الميدالية البرونزية وهو من الطلبة الذين خضعوا لبرامج موهبة على مدار 6 سنوات، تلقى خلالها 6 آلاف ساعة تدريبية، والطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية الميدالية البرونزية، وهو من طلاب فصول موهبة منذ عام 2017 وتلقى أكثر من 2000 ساعة تدريبية، والطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء الميدالية البرونزية، كما فاز الطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية شهادة تقدير نظير حل سؤال كامل، وهو من طلاب فصول موهبة ومن الطلبة الذين خضعوا لبرامج موهبة على مدار 6 سنوات، تلقى خلالها 4500 ساعة تدريبية، والطالب معاذ الغامدي من تعليم الشرقية شهادة تقدير نظير حل سؤال كامل، وهو من الطلبة الذين خضعوا لبرامج موهبة على مدار 6 سنوات، تلقى خلالها 6 آلاف ساعة تدريبية.

كما حقق المنتخب السعودي للأحياء ثلاث شهادات تقدير في الأولمبياد الدولي للأحياء IBO challenge 2021 الذي أقيم في البرتغال عن بعد، خلال الفترة من 18 إلى 23 أغسطس 2021 حصل عليها كل من باسل حبيب الله من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومريم الهاشم من إدارة تعليم الشرقية، وزينب العلوي من إدارة تعليم الأحساء، في ثاني مشاركة سعودية في الأولمبياد، وتلقى الفريق السعودي للأحياء ما يزيد على 3000 ساعة تدريبية في مختلف المستويات بالتعاون مع وزارة التعليم، للمنافسة على جوائز الأولمبياد ومواصلة تحقيق الإنجازات السعودية في المسابقات الدولية.

وفي الأولمبياد الدولي للفيزياء حقق طلاب الوطن 5 جوائز عالمية وفاز الطالب حسن آل ليل من تعليم الشرقية بميدالية برونزية بعد أن التحق ببرامج موهبة منذ 2017، حضر فيها 11 ملتقى تدريبياً، و5 تدريبات مكثفة محققاً الميدالية الفضية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، وحصد الطالب القاسم سنقالي من تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، وقد التحق بفصول موهبة من 2016 وشارك في 14 ملتقى تدريبياً و6 تدريبات مكثفة، وفاز سابقاً بفضية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، والطالب صادق بن عباس العباد من تعليم الرياض ميدالية يرونزية، والذي قضى مع موهبة 4 سنوات، تلقى خلالها أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية بمشاركته في 5 ملتقيات تدريبية و3 تدريبات مكثفة، وحقق ميدالية برونزية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021 وميدالية فضية في مسابقة كانجارو موهبة، والمركز الأول بدورة الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود.

ونال الطالب أحمد آل مهنا من تعليم الشرقية شهادة تقدير، لتضاف لمنجزه الوطني الأخير، ذهبية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021 والطالب حسين الشماسي من تعليم الشرقية شهادة تقدير، والذي التحق ببرامج موهبة منذ 2017، حضر خلالها 11 ملتقى تدريبياً، و5 تدريبات مكثفة، لتضاف لمنجزاته الوطنية ذهبية مسابقة موهوب 2017 وبرونزية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021.

وتُعد هذه الإنجازات الوطنية امتداداً لسلسلة منجزات الوطن العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرةٌ للجهود الشموليّة والعلاقة التكامليّة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"؛ للمساهمة في إعداد جيل من الطلبة للمنافسة عالمياً وتعزيز قدراتهم، وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، وتحقيق المنجزات، والتي بدورها ستنعكس على مكانة المملكة في مؤشراتها التنافسية، وفي تطور المنظومة التعليمية وفي الاستثمار في الكفاءات البشرية السعودية والمضي قدماً في ترسيخ أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام.

وتأتي هذه المشاركات ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.