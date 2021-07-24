شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تقل «منصور الشراري» للعلاج من السمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القيادة الرشيدة وفرت الطائرة لنقله إلى المستشفى الجامعي بالرياض

• وصل وزنه لـ 500 كيلو جرام ويعاني من تأثيرات نفسية وجسدية كثيرة

• معاناته في النوم والأكل وضيق التنفس وصعوبة الحركة

• السمنة الزائدة باتت تشكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليه وعلى عائلته

هبطت طائرة خاصة اليوم تم توفيرها من قبل القيادة الرشيدة لعلاج المواطن منصور الشراري، في المستشفى الجامعي في الرياض، حيث يعاني من سمنة مفرطة ووصل وزنه لـ 500 كيلو جرام.

بدأت معاناة منصور في عمر الخامسة والثلاثين ، حيث كان وزنه 100 كيلو إلى أن وصل إلى 450 كيلو جرام، وساهم فريق طبي من القريات في تخفيف وزن منصور إلى 250 كيلو ، لكن هذا لم يكن كافياً ، حيث انتكست حالته وعاد ليرتفع وزنه إلى ما فوق الـ 500 كيلو جرام ، حيث لم تعد الطرق التقليدية تجدي نفعاً للمساهمة في علاج منصور.

وكان منصور قد صرّح بأن السمنة المفرطة التي يعاني منها تسببت في أمور نفسية وجسدية كثيرة ، منها معاناته في النوم والأكل وضيق التنفس وصعوبة الحركة ، لدرجة أنه بات يشكل ذلك ضغطاً نفسياً كبيراً عليه وعلى عائلته.

وكان منصور قد ناشد الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي للنظر في حالته.

وقد أعلن المستشفى الجامعي في الرياض استعداده للتكفل بعلاجه من السمنة المفرطة ، حيث هبطت طائرة خاصة اليوم تم توفيرها من قبل القيادة الرشيدة لعلاج المواطن منصور الشراري.