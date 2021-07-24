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شكرا لقرائتكم أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران حتى الـ8 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وهطلت على منطقة نجران مساء أمس، أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت مدينة نجران، ومحافظة خباش، ارتوت على إثرها الأرض.
أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران حتى الـ8 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أمطار نجران
وهطلت على منطقة نجران مساء أمس، أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت مدينة نجران، ومحافظة خباش، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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