أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران حتى الـ8 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب ، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار نجران

وهطلت على منطقة نجران مساء أمس، أمطار متوسطة إلى خفيفة، شملت مدينة نجران، ومحافظة خباش، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



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