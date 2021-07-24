المرور يوضح شروط تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي عن الإجراءات والشروط التي يمكن من خلالها تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص جاء فيه : هل يمكن للمرأة شراء سيارة وتسجيلها باسمها دون أن يكون لديها رخصة قيادة؟

ورد المرور بالقول : يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات تفويض مالك المركبة لغيره

يمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض.

المرور يحدد شروط التفويض

وجدد المرور التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية قبل التفويض حيث تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

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