، "الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا ،

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.
وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:35 PM
يفضل ألا يزيد على 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات"الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا
نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.
وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.
، "الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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