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قتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، في غارات لسلاح الجو الأفغاني؛ بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم "السبت".
وأوضحت الوزارة أن 14 من "طالبان" قتلوا في غارة لسلاح الجو الأفغاني بولاية هلمند جنوب البلاد.
وأضافت أن 15 آخرين في غارات أخرى بمناطق ند علي ومارجا في الولاية؛ وفقاً لـ"رويترز".
وبيّنت الوزارة أن غارات سلاح الجو الأفغاني قتلت 8 من مسلحي الحركة في قندهار، فضلًا عن 3 آخرين في "نمروز".
وذكرت أن الغارات التي نفذت أمس دمرت جزءًا كبيرًا من أسلحة "طالبان".
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:36 PM
تدمير جزء من أسلحة الحركة في هلمند وقندهارسقوط 40 قتيلًا من "طالبان" في ضربات لسلاح الجو الأفغاني
قتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، في غارات لسلاح الجو الأفغاني؛ بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم "السبت".
وأوضحت الوزارة أن 14 من "طالبان" قتلوا في غارة لسلاح الجو الأفغاني بولاية هلمند جنوب البلاد.
وأضافت أن 15 آخرين في غارات أخرى بمناطق ند علي ومارجا في الولاية؛ وفقاً لـ"رويترز".
وبيّنت الوزارة أن غارات سلاح الجو الأفغاني قتلت 8 من مسلحي الحركة في قندهار، فضلًا عن 3 آخرين في "نمروز".
وذكرت أن الغارات التي نفذت أمس دمرت جزءًا كبيرًا من أسلحة "طالبان".
، سقوط 40 قتيلًا من "طالبان" في ضربات لسلاح الجو الأفغاني ،
المصدر : الخليج 365
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