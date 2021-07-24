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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:27 PM
تشمل عدة محافظات حتى الساعة 8 مساءًالأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، الأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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