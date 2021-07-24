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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:01 PM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية وتستمر للثامنة مساءً"الوطني للأرصاد": سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الطائف
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، "الوطني للأرصاد": سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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