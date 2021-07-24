، "الوطني للأرصاد": سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية وتستمر للثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.