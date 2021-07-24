، الجزائر.. مقتل إمام مسجد على يد مختلّ عقليًّا خلال إمامته المصلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تستنكر الجريمة وتعزّي ذوي الفقيد

قتل إمام مسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة في الجزائر أثناء إمامته بالمصلين، الخميس الماضي.

وأصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، في الجزائر، عبر حسابها بـ"فيس بوك" بيانًا بشأن مقتل الإمام المتطوع بمسجد طارق بن زياد الواقع ببلدية مكيرة.

وقال البيان: تلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فاجعة الاعتداء على الإمام بلال حمودي بألم وحسرة شديدين لفقد شهيد المحراب وهو راكع بين يدي ربه في أيام مباركات.

وأضاف: وإذ تعرب الوزارة عن استنكارها لهذا الفعل الشنيع؛ فإنها تعمل على المتابعة القضائية والوقوف على مراحل القضية مرحلة بمرحلة.

وأردف البيان: تؤكد الوزارة للعائلة الكريمة وقوفها الكامل في هذه المحنة التي راح ضحيتها أحد أبنائنا المتطوعين المخلصين لرسالة المسجد، يجمّلها خلق كريم، وخدمة متواصلة لبيت الله ورواده.

وذكّرت بأن أسرة المساجد قد برح بها الرزء، وآلمها الجرح، رغم ما بذلناه لحماية الإمام من كل أشكال الاعتداء التي أصبحت مجرّمة قانونًا، وهو المستند الشرعي لكل المصالح المختصة للنظر في مثل هذه القضية ومثيلاتها من أشكال الاعتداء.

وقال البيان: لا شك أن هذه الخطوة لبنة في مسعى الرقي بمنظومة الرعاية والحماية لحملة الوحي وورثة النبوة، إضافة إلى ما يوفره المجتمع الجزائري الأصيل من حماية لمكانة الإمام المقدسة في نفوس المواطنين. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه وأسرة المساجد جميل الصبر وحسن السلوان.

وأضاف وفق صحيفة "البيان": المغدور، بلال حمودي، تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرًا للمصلين، ومنفّذ الجريمة مختل عقليًّا.

وأردف البيان: المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات، حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

يذكر أن القتيل حاصل على رخصة تطوع من مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ومتخرج من كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة الجزائر.