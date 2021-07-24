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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".
ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك" الذي الخليج 365 واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور".
وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك: إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:04 PMفيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"
أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".
ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك" الذي الخليج 365 واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور".
وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك: إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".
، فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
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