، الاتحاد الأوروبي يسمح بتطعيم الأطفال ضدّ كورونا بلقاح مودرنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبراء من وكالة الأدوية أجروا تقييماً إيجابياً في أمستردام.. أمس

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية إمكانية استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فأكبر.

وأجرى خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة في أمستردام، تقييماً جاء إيجابياً للبيانات المقابلة من دراسات؛ ما يسمح بالموافقة على استخدام اللقاح لأعمار تراوح بين 12 و17 عاماً.

ولا يزال من الضروري موافقة المفوضية الأوروبية، لكنها تعد أمراً شكلياً.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ سيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في التكتل الأوروبي. وبنهاية مايو؛ تمّت الموافقة على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاماً.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن تطعيم القصّر، كما هو الحال مع البالغين، بجرعتيْن من اللقاح بفاصل زمني يبلغ أربعة أسابيع.

ويأتي إعطاء لقاح مودرنا بناءً عن دراسة أًجريت على 2500 مراهق في الولايات المتحدة. ووفقاً للشركة، تبلغ فعالية اللقاح 100 %. ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الموافقة على اللقاح لمَن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مودرنا"، ستيفان بانسل: التوصية بترخيص استخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وأكبر في الاتحاد الأوروبي هي خطوة إيجابية إلى الأمام صوب ترخيص لقاحنا في هذه المجموعة العمرية.

وأضاف في بيان: نحن نساعد على مكافحة الوباء، نأمل أن نتمكّن من إعادة المراهقين بأمان إلى المدارس في الخريف المقبل.