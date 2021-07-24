شكرا لمتابعة خبر عن المرور يتفاعل مع بلاغ حول لافتتان لنفس الطريق تختلفان في تحديد السرعة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

علقت الإدارة العامة للمرور، على بلاغ تلقته من مواطن حول وجود لافتتين متجاورتين تحدّدان السرعة القصوى بمقدارين مختلفين في أحد الشوارع بمحافظة جدة.

وكان أحد الأشخاص قد نشر عبر حسابه في "تويتر"، صورة للافتتين متجاورتين في أحد شوارع جدة، تحدّدان السرعة القصوى بمقدارين مختلفين، مرة بـ80 كم/س، ومرة بـ90 كم/س، مطالبا بمعالجتهما وتصحيح السرعة.

وتفاعل حساب "المرور" مع الصورة، مؤكدا أنه جرى تصحيح معالجة وضع اللافتتين، مرفقا صورة للموقع بعد إزالة اللافتة الخاطئة.