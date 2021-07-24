شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الإعلامي والشاعر علي المفضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

غيب الموت، اليوم السبت الشاعر والإعلامي علي المفضي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

عاش الفقيد "المفضي" في منطقة القصيم، وهوعضو هيئة الصحفيين، معد ومقدم برامج، وله العديد من القصائد المشهورة، وتميّز بأسلوبه الشعري الجميل، ومن برامجه التي قدمها "ليلة خميس"، و"عزف الكلمات"، ورحلة في وجدان شاعر، ومن أعماله قصيدة القصمان.

ونعى عدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.