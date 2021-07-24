شكرا لمتابعة خبر عن دلوعة الغيم " ميسان " في أحضان الضباب وزخات المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

شهدت محافظة ميسان " دلوعة الغيم " الأيام الثلاثة السابقة أجواءً ماطرة ومميزة على عدد من مراكز المحافظة شملت (بنيسعد – ثقيف – بني مالك – ميسان بني الحارث – الصور بني الحارث - ابو راكة ) سالت على أثرها الأودية والشعاب جعلها اللهأمطار خيرٍ وبركة وعمّ بنفعها العباد والبلاد .

وقد خيّم الضباب الكثيف على غابات ومتنزهات الحدب وعقبة عتمة وعقبة ريدة ووادي ميسان وكذلك مرتفعات جبال ثقيفوبني مالك في مشهد أخّاذ، عادةً ما تكتسيه المحافظة خلال هذه الأيام من كل عام، في حين لم تبرح درجة الحرارة الـ 18 درجةمئوية في أغلب الأحيان مما ساهم في خلق جو مميز استمتع به المصطافون وأهالي المحافظة .

كما صاحب الأمطار نشاطاً في الرياح السطحية وانعدام الرؤية الأفقية ؛ وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقاطعاً وصوراً للأمطار والضباب وجريان الأودية معربين عن سعادتهم بهذه الأجواء .

وكثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، كون الضبابيحدّ من مدى الرؤية الأفقية، ويشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشاداتوتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.