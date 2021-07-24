العثور على «مسن» وادي الدواسر بعد ساعات من فقده

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فريق غوث للإنقاذ، اليوم السبت، العثور على رجل مسنٍّ، فُقِد شمال محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، حيًّا وبصحّة جيدة، وذلك بعد ساعات من ورود بلاغ بفقده.

وذكر الفريق –عبر تويتر- أنَّه ورد إليه بلاغ عن مسنّ متعطل ومريض ويطلب المساعدة شمال محافظة وادي الدواسر بمسافة ١٢٠ كلم وقبل «خشم مشلح».

وأشار إلى أنَّه على الفور انطلق أعضاء من فريق غوث للبحث عن المفقود في المنطقة المحددة بالبلاغ وتمَّ العثور على سيارته ثم العثور عليه لاحقًا.

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