50 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج ووفاة 17 ألفًا بالفيروس

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون بلغت أكثر من 50 مليون جرعة، فيما بلغ عدد الوفيات (17.8) ألف حالة.

وذكر المركز -عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ ((50,013,521 جرعة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات التعافي (2,269,146) حالة.

أما عدد الإصابات المؤكدة فقد بلغ (2,357,416) حالة، وإجمالي عدد الوفيات (17,806) حالة، وأن نسبة التعافي من كورونا بدول الخليج بلغت 96.3%،

اقرأ أيضًا:

مركز الإحصاء الخليجي: 38.9% نسبة النساء في دول مجلس التعاون