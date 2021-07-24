حاجة من الأردن تصف مشاعرها عن المناسك: «أحلى رحلة بالوجود»

الرياض - محمد عبدالله - عبرت الحاجة الأردنية «مرام» عن سعادتها بكونها واحدة ضمن 60 ألف حاج أدوا الشعيرة هذا العام، وعن رضاها بكونها مرافقة لوالدتها في الحج.

وقالت «مرام» في فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على تويتر، إن الحج هو أحلى رحلة في الوجود، وأنها كانت سعيدة بمرافقتها لوالدتها في رحلة الحج، وأن هذا أعظم واجب وبر من الابن تجاه والديه.

وأضافت ان سعادتها لا توصف باختيارها ضمن 60 ألف حاج لهذا العام، وأنها تشعر بالفخر والإيمان.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت أمس الجمعة، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442 هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية لكافة المعايير الصحية العالمية.

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