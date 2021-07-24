شؤون الحرمين توزع هدايا على الحجاج بعد إنهائهم طواف الوداع

الرياض - محمد عبدالله - قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع عدد من الهدايا للحجاج بالمسجد الحرام، وذلك ضِمن برنامج حملة (معتمرينا شرف لمنسوبينا - ٩ ) داخل المسجد الحرام.

وشارك مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، برفقة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور عبدالرحمن الشهري، وعدد من مديري الإدارات في توزيع الهدايا لحجاج بيت الله الحرام، وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين، أنَّ كل حاج وحاجة تسلم بعد إنهاء طوافهم «طواف الوداع»، هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وكتاب الأسوة في تحقيق القدوة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكتاب التفسير الميسر وسجادة داخل الحقيبة.

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