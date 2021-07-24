حساب المواطن: نفقة الأبناء لا تحسب ضمن مصادر الدخل

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد برنامج حساب المواطن، أن نفقة الأبناء وكذلك دخل الضمان الاجتماعي، لا يُحْسبان ضمن مصادر الدخل للمستفيد من البرنامج.

وذكر البرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «لا يتم احتساب دخل الضمان الاجتماعي والنفقة، من ضمن مصادر الدخل في برنامج حساب المواطن.. نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل الضمان يحسب من ضمن الدخل؟ وهل نفقة الأبناء تحسب من ضمن الدخل؟

يذكر أنَّ برنامج حساب المواطن، بدأ من 15 يوليو الجاري في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 44 (يوليو 2021م) وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي اضغط هنا.

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