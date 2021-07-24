شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضبط 14 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 12 / 1442 هـ حتى 11 / 12 / 1442هـ عن الأتي :

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (14648) مخالفًا، منهم (4565) مخالفًا لنظام الإقامة، و (8957) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (1126) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (127) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: تم ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60622) وافداً مخالفًا، منهم (50999) رجلاً، و(9623) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (44765) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3614) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7852) مخالفًا.