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عاجل : ضبط 14 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في أسبوع

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الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5 / 12 / 1442 هـ حتى 11 / 12 / 1442هـ عن الأتي :

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (14648) مخالفًا، منهم (4565) مخالفًا لنظام الإقامة، و (8957) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و (1126) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (127) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: تم ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (60622) وافداً مخالفًا، منهم (50999) رجلاً، و(9623) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (44765) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3614) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7852) مخالفًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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