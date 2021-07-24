- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.
وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:42 PM
أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري"المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها
أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند؛ أنه في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض.
وأهاب المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.
، "المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند": مع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.