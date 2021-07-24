محمد بن مسعود - الدمام - 75 لوح أكريليك و6 لغات لتقييم الخدمات المقدمة خلال أيام التشريق قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن، بقياس تجربة حجاج بيت الله الحرام عقب أدائهم مناسكهم. وأفاد مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن، عيسى بن سفران الهذلي؛ بنجاح خطة الإدارة لرصد آراء ومقترحات الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم خلال أيام التشريق، وسط منظومة الخدمات التي وفرتها الرئاسة العامة. وبيّن أن الإدارة تقيس انطباع الحجاج عن طريق (٧٥) لوح أكريليك QR باركود، مثبتة بأنحاء المسجد الحرام كافة، تدعم (٦) لغات عالمية. وأوضح أن منسوبي إدارته وُجدوا في نقاط التجمُّع (نقطة تجمُّع الشبيكة - نقطة تجمُّع كدي - نقطة تجمُّع أجياد)، مع حرصهم على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي. 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:40 PM 75 لوح أكريليك و6 لغات لتقييم الخدمات المقدمة خلال أيام التشريق رصد للآراء والمقترحات.. "قياس تجربة ضيوف الرحمن" إلى نجاح رصد للآراء والمقترحات.. "قياس تجربة ضيوف الرحمن" إلى نجاح قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن، بقياس تجربة حجاج بيت الله الحرام عقب أدائهم مناسكهم. وأفاد مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن، عيسى بن سفران الهذلي؛ بنجاح خطة الإدارة لرصد آراء ومقترحات الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم خلال أيام التشريق، وسط منظومة الخدمات التي وفرتها الرئاسة العامة. وبيّن أن الإدارة تقيس انطباع الحجاج عن طريق (٧٥) لوح أكريليك QR باركود، مثبتة بأنحاء المسجد الحرام كافة، تدعم (٦) لغات عالمية. وأوضح أن منسوبي إدارته وُجدوا في نقاط التجمُّع (نقطة تجمُّع الشبيكة - نقطة تجمُّع كدي - نقطة تجمُّع أجياد)، مع حرصهم على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي. الكلمات المفتاحية ، رصد للآراء والمقترحات.. "قياس تجربة ضيوف الرحمن" إلى نجاح ،

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