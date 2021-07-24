، أمريكا.. الموافقة على عقار لمرضى السكر يؤخذ مرة أسبوعيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام عقار "بيدوريون" لمرضى السكري بدءًا من سنّ العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم، والذي يؤخذ مرة واحدة أسبوعيًّا.

وذكرت تقارير أمريكية أن العقار من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ويعطى عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكري من النوع الثاني للأعمار بين 10 و18 عامًا، مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة.

يشار إلى أن النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعًا من المرض؛ حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.