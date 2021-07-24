، أمريكا.. الموافقة على عقار لمرضى السكر يؤخذ مرة أسبوعيًّا ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام عقار "بيدوريون" لمرضى السكري بدءًا من سنّ العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم، والذي يؤخذ مرة واحدة أسبوعيًّا.
وذكرت تقارير أمريكية أن العقار من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ويعطى عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكري من النوع الثاني للأعمار بين 10 و18 عامًا، مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة.
يشار إلى أن النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعًا من المرض؛ حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:45 PM
مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضةأمريكا.. الموافقة على عقار لمرضى السكر يؤخذ مرة أسبوعيًّا
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام عقار "بيدوريون" لمرضى السكري بدءًا من سنّ العاشرة لخفض مستويات السكر في الدم، والذي يؤخذ مرة واحدة أسبوعيًّا.
وذكرت تقارير أمريكية أن العقار من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ويعطى عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع لمرضى السكري من النوع الثاني للأعمار بين 10 و18 عامًا، مع الاستمرار على الحمية الغذائية وممارسة الرياضة.
يشار إلى أن النوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعًا من المرض؛ حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.
، أمريكا.. الموافقة على عقار لمرضى السكر يؤخذ مرة أسبوعيًّا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا.. الموافقة على عقار لمرضى السكر يؤخذ مرة أسبوعيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.