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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:05 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية والبرد وجريان السيول"الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير حتى الثامنة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، "الوطني للأرصاد": أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير حتى الثامنة مساء ،
المصدر : الخليج 365
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