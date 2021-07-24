شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام الدوام .. أمطار ودرجة حرارة تصل لـ 45 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس غداً الأحد في أولى أيام الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المركز في موقعه إلى أن سماء العاصمة الرياض ستشهد ظهور بعض التشكلات السحابية ودرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية ، بينما ستصل درجة الحرارة في العاصمة المقدسة إلى الـ 40 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف لنسبة الرطوبة تصل إلى 24%.

أما المدينة المنورة ، فستكون سماؤها صافية مع ارتفاع لدرجة الحرارة الصغرة ، حيث ستكون ستصل إلى 42 في درجتها العظمى و30 درجة مئوية المتوقعة لدرجة حرارتها الصغرى.

أما الدمّام ، فستشهد انخفاضاً طفيفاً في درجة حرارة الطقس مقارنة بيوم السبت ، حيث ستكون 42 درجة مئوية وبسماء صافية بلا غيوم وانخفاض في نسبة الرطوبة التي ستصل إلى 10% في أولى أيام الدوام الرسمي غداً الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة هطولاً للأمطار الرعدية يتخللها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً الأحد ، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية على أبها وجازان والباحة والطائف والسودة وشرورة.