الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول في عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

حالة تروية مستمرة

يأتي هذا فيما توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقا الدكتور عبدالله المسند، توقع استمرار الأمطار في حالة تروية اليوم مشيرًا إلى هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وقد تمتد ناحية نجران وأجزاء من الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من اليمن و عمان ومتوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

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