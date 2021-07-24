الحصيني : 7 مناطق تتأثر بشدة حالة تروية من السبت حتى الاثنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعات حالة تروية اعتبارًا من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

توقعات الطقس في حالة تروية

وقال الحصيني : حالة تروية مستمرة في يومها “10” متوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة من اليوم السبت 12/14 لصباح الاثنين 1442/12/15هـ”إن شاء الله” أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والإمارات وعمان واليمن وشرق مكة وجنوبي المدينة والرياض ورياح متفاوتة على أجزاء من شرق وغرب المملكة.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقا الدكتور عبدالله المسند، توقع استمرار الأمطار في حالة تروية اليوم مشيرًا إلى هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وقد تمتد ناحية نجران وأجزاء من الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من اليمن و عمان ومتوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.



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