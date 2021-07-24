احذروا خروج الأفاعي ليلًا في المزارع والبراري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية – تسميات – الدكتور عبدالله المسند من خروج الأفاعي من جحورها خلال هذه الفترة من العام.

سبب خروج الأفاعي

وقال المسند : في مثل هذه الأيام ومع اشتداد الحر والرطوبة تخرج الأفاعي من جحورها وتنتشر في الأرض لذا نهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر ليلاً في المزارع والبراري.

وكان مقطع فيديو قد وثق خروج مجموعة أفاعٍ من جحورها بعد جريان سيول جازان يوم الخميس الماضي.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد المواطنين مجموعة أفاعٍ وهي تكافح للعيش بعدما جرفت السيول جحورها وكشفتها في العراء.

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