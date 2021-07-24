اخبار السعوديه

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة

أكد توفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله – بمناسبة نجاح الحج هذا العام 1442هــ.

قوات أمن الحج

نجاح موسم الحج الاستثنائي

وأكد سموه أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة ، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجل أية حالة والحمد لله، يأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتاً سموه إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - متابعات الخليج 365

 

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - متابعات الخليج 365

تحديات مواجهة كورونا

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمد الله في عمره – ومتابعة واهتمام ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونوه سموه إلى أن ذلك يأتي استمراراً لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع، سائلاً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا