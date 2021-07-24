، بعد نجاح الحج.. "السديس" يوجّه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوّار ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدّد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم السبت، وكالات الرئاسة والإدارات التابعة لها كافة؛ للقيام بالاستعدادات النهائية لاستقبال الزوّار والمعتمرين.

وأكّد الشيخ السديس؛ بذل المزيد من الجهود، كما نوّه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين؛ استكمالاً للعمل المتميز والتنظيم المدروس الذي أظهره جهاز الرئاسة خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وحثّ السديس؛ منسوبي الرئاسة بالاهتمام بالمعتمر في الحرم المكي، والزائر في الحرمين الشريفين عامةً، منوّهاً إلى أن عديداً من الخدمات المستحدثة تعمل الآن في المسجد الحرام وستلقى مزيداً من التطوير.

وأشار إلى أهمية الإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته، وإظهار الصورة المُشرقة للمملكة، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين، للظهور بموسم ناجح يليق بعظم المكان.