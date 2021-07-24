- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم السبت، وكالات الرئاسة والإدارات التابعة لها كافة؛ للقيام بالاستعدادات النهائية لاستقبال الزوّار والمعتمرين.
وأكّد الشيخ السديس؛ بذل المزيد من الجهود، كما نوّه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين؛ استكمالاً للعمل المتميز والتنظيم المدروس الذي أظهره جهاز الرئاسة خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.
وحثّ السديس؛ منسوبي الرئاسة بالاهتمام بالمعتمر في الحرم المكي، والزائر في الحرمين الشريفين عامةً، منوّهاً إلى أن عديداً من الخدمات المستحدثة تعمل الآن في المسجد الحرام وستلقى مزيداً من التطوير.
وأشار إلى أهمية الإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته، وإظهار الصورة المُشرقة للمملكة، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين، للظهور بموسم ناجح يليق بعظم المكان.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:56 AM
شدّد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفينبعد نجاح الحج.. "السديس" يوجّه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوّار
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ اليوم السبت، وكالات الرئاسة والإدارات التابعة لها كافة؛ للقيام بالاستعدادات النهائية لاستقبال الزوّار والمعتمرين.
وأكّد الشيخ السديس؛ بذل المزيد من الجهود، كما نوّه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين؛ استكمالاً للعمل المتميز والتنظيم المدروس الذي أظهره جهاز الرئاسة خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.
وحثّ السديس؛ منسوبي الرئاسة بالاهتمام بالمعتمر في الحرم المكي، والزائر في الحرمين الشريفين عامةً، منوّهاً إلى أن عديداً من الخدمات المستحدثة تعمل الآن في المسجد الحرام وستلقى مزيداً من التطوير.
وأشار إلى أهمية الإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته، وإظهار الصورة المُشرقة للمملكة، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين، للظهور بموسم ناجح يليق بعظم المكان.
، بعد نجاح الحج.. "السديس" يوجّه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوّار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح الحج.. "السديس" يوجّه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.