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تسعى المملكة العربية السعودية للتحوّل إلى نظام غير نقدي، من مجتمع يحرّكه المال التقليدي إلى مجتمع يصبح فيه الهيكل المالي بالكامل الكترونياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقاً لموقع "سيليكون انجل"، فإن المملكة تعمل للوصول إلى نسبة 70 % من المعاملات غير النقدية بحلول 2030 وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وقال الحاج سيسي، رئيس قسم المدفوعات في شركة آي بي ام، الشرق الأوسط وإفريقيا: "أصبحت المعاملات المالية الإلكترونية أكثر أماناً، كما أنها أكثر فائدة للمستهلك من حيث توفير الوقت، كما تمنح المستهلك القدرة على تتبع معاملاته المالية والحصول على بيانات كافية لفهم كيفية إدارة ميزانيته".
وأشار إلى أن المجتمع السعودي واحد من أكثر المجتمعات القابلة للتحول الى النظام غير النقدي، كما أن المملكة لديها بنوك تقدم خدمات متطورة وشبكة مدفوعات قوية ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وأن القطاع المصرفي في السعودية بالغ النضج.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:53 AM
بنوك تقدّم خدمات وشبكة مدفوعات قوية متطورة وقطاع مصرفي بالغ النضجوداعاً المال التقليدي وأهلاً بـ 70 %.. السعودية إلى مجتمع المعاملات غير النقدية
تسعى المملكة العربية السعودية للتحوّل إلى نظام غير نقدي، من مجتمع يحرّكه المال التقليدي إلى مجتمع يصبح فيه الهيكل المالي بالكامل الكترونياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقاً لموقع "سيليكون انجل"، فإن المملكة تعمل للوصول إلى نسبة 70 % من المعاملات غير النقدية بحلول 2030 وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وقال الحاج سيسي، رئيس قسم المدفوعات في شركة آي بي ام، الشرق الأوسط وإفريقيا: "أصبحت المعاملات المالية الإلكترونية أكثر أماناً، كما أنها أكثر فائدة للمستهلك من حيث توفير الوقت، كما تمنح المستهلك القدرة على تتبع معاملاته المالية والحصول على بيانات كافية لفهم كيفية إدارة ميزانيته".
وأشار إلى أن المجتمع السعودي واحد من أكثر المجتمعات القابلة للتحول الى النظام غير النقدي، كما أن المملكة لديها بنوك تقدم خدمات متطورة وشبكة مدفوعات قوية ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وأن القطاع المصرفي في السعودية بالغ النضج.
، وداعاً المال التقليدي وأهلاً بـ 70 %.. السعودية إلى مجتمع المعاملات غير النقدية ،
المصدر : الخليج 365
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