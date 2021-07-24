محمد بن مسعود - الدمام - تمنيا للشعب التونسي اطراد التقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد؛ رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس التونسي. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:51 AM تمنيا للشعب التونسي اطراد التقدم والازدهار برقيتان من "القيادة" لـ "قيس سعيد" برقيتان من "القيادة" لـ "قيس سعيد" بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد؛ رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس التونسي. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، برقيتان من "القيادة" لـ "قيس سعيد" ،

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