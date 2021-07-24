محمد بن مسعود - الدمام - عقب وصوله اليوم لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ ضمن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده تونس وللدول العربية، أولى الميداليات البراقة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بوصوله لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ. وتجاوز الجندوبي منافسه الكوري الجنوبي جون جانغ "21 عامًا" بطل العالم 2019 في نصف النهائي "25-19" ليضمن لتونس والعرب الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل.

وانتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، والثانية لصالح البطل التونسي 4-3 والثالثة 16-11. 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:18 AM عقب وصوله اليوم لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو ضمن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده تونس وللدول العربية، أولى الميداليات البراقة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بوصوله لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ. وتجاوز الجندوبي منافسه الكوري الجنوبي جون جانغ "21 عامًا" بطل العالم 2019 في نصف النهائي "25-19" ليضمن لتونس والعرب الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل.

وانتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، والثانية لصالح البطل التونسي 4-3 والثالثة 16-11. الكلمات المفتاحية ، التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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