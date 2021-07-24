شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يعلن الانتهاء من مكتبته الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن الأمير عبدالعزيز بن فهد، اليوم السبت، عن الانتهاء من مكتبته التي تعنى بالتاريخ العربي والإسلامي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد خلال مقطع فيديو له : ” جمعة مباركة وصباح سعيد، اليوم انتهيت من مكتبتي وتعنى بالتاريخ العربي والإسلامي “.

وأضاف : ” هذا كتاب جميل مختصر لتاريخ الدولة الأموية وسلسلة للدولة العباسية إلى آخر التاريخ الإسلامي يستحق القراءة، شكراً لكم والله يرعاكم”.