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بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يعلن الانتهاء من مكتبته الخاصة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن الأمير عبدالعزيز بن فهد، اليوم السبت، عن الانتهاء من مكتبته التي تعنى بالتاريخ العربي والإسلامي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد خلال مقطع فيديو له : ” جمعة مباركة وصباح سعيد، اليوم انتهيت من مكتبتي وتعنى بالتاريخ العربي والإسلامي “.

وأضاف : ” هذا كتاب جميل مختصر لتاريخ الدولة الأموية وسلسلة للدولة العباسية إلى آخر التاريخ الإسلامي يستحق القراءة، شكراً لكم والله يرعاكم”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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