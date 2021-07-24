شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممشى السحاب في غابة رغدان يجذب السياح والزوار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

يعتبر ممشى السحاب في غابة رغدان من أهم المناطق السياحية في الباحة حيث يجذب العديد من السياح.

وقال نائب المدير التنفيذي محمد الغامدي خلال لقائه مع قناة "الإخبارية"، إن الجسر المعلق طوله يبلغ 100 متر، وارتفاعه من 13 إلى 15 متراً، ويطل على عقبة الباحة وغابة رغدان.

وأشار الغامدي إلى أن الزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار، حيث يستمتع الزائر بالمشاهد الطبيعية.

وقال بعض الزوار أن التجربة ممتعة خاصة وقت هطول الأمطار، حيث أنها مزوّد بعوامل الأمان اللازمة.