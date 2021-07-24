شكرا لمتابعة خبر عن التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجددا التغيرات التي ستطرأ على الفاتورة بعد تطبيق ‎الفوترة الإلكترونية،

وقالت الهيئة أن هناك عنصر واحد إضافي على كل من الفواتير الضريبية المبسطة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى 4 ديسمبر.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى الذي تغير هو عنصر واحد فقط، فإذا كان الشخص يصدر فاتورة ضريبية، فالذي يتغير هو رقم ضريبة القيمة المضافة للمشتري بالإضافة إلى الحقول المطلوبة سابقا".

وأكدت أن النوع الثاني الفاتورة المبسطة بين منشأة وفرد يتم إضافة رمز الاستجابة السريعة qr كود.