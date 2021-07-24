شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت وزارة الصحة، أن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي الخاص، مشيرة إلى أنه يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول على النتائج بسرعة وسهولة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه من خلال هذه الخدمة تُرسَل بيانات شهادة الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًا، وإتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافةً إلى إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة فور ظهور النتائج.

ويعتبر الفحص الطبي قبل الزواج، هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا".