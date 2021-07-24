اخبار السعوديه

سائق يتعمد قطع الإشارة الحمراء عدة مرات في أحد مناطق المملكة "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن سائق يتعمد قطع الإشارة الحمراء عدة مرات في أحد مناطق المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول سائق مركبة يتعمد قطع الإشارة الحمراء عدة مرات في أحد مناطق المملكة.

وبدا في الفيديو، قائد المركبة يتقدم بها ثم يعود للخلف عدة مرات أثناء التوقف بالإشارة الحمراء في إحدى المناطق.

وقال موثق الفيديو:"شوفوا يا شباب يقدم ويؤخر هل السيارة مسروقة أم لا!"، مضيفا:"شوفوا الحركة كيف هذي رابع أو خامس مرة يقدم ويؤخر شوفوا الإشارة".

وطرح موثق الفيديو، سؤالا:"وش المقصود بالحركة هذي؟"، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا